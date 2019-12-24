Yunanistan'ın eski Başbakanı Çipras: Türkiye ile savaşmaktan çok korktum Türk-Yunan ilişkileri ve iki ülke arasındaki sorunlar hakkında konuşan Yunanistan'ın eski Başbakanı Çipras'tan tarihi itiraf geldi, Çipras "Başbakanlığınız döneminde Ege'de sıcak temastan korkuyor muydunuz?" sorusuna "Eğer korkmuyordum dersem, yalan söylemiş olurum" cevabını verdi.

Türk-Yunan ilişkileri ve iki ülke arasındaki sorunlar hakkında konuşan Yunanistan'ın eski Başbakanı Çipras'tan tarihi itiraf geldi, Çipras "Başbakanlığınız döneminde Ege'de sıcak temastan korkuyor muydunuz?" sorusuna "Eğer korkmuyordum dersem, yalan söylemiş olurum" cevabını verdi. TÜM MANŞETLER