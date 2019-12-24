Türk-Yunan ilişkileri ve iki ülke arasındaki sorunlar hakkında konuşan Yunanistan'ın eski Başbakanı Çipras'tan tarihi itiraf geldi, Çipras "Başbakanlığınız döneminde Ege'de sıcak temastan korkuyor muydunuz?" sorusuna "Eğer korkmuyordum dersem, yalan söylemiş olurum" cevabını verdi.
- Dünya
- 24.12.2019
- Gazete
Yunanistan'ın eski Başbakanı Çipras: Türkiye ile savaşmaktan çok korktum
Türk-Yunan ilişkileri ve iki ülke arasındaki sorunlar hakkında konuşan Yunanistan'ın eski Başbakanı Çipras'tan tarihi itiraf geldi, Çipras "Başbakanlığınız döneminde Ege'de sıcak temastan korkuyor muydunuz?" sorusuna "Eğer korkmuyordum dersem, yalan söylemiş olurum" cevabını verdi.
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