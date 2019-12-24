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dan örnek hareket

'nin Luton şehrinde yaşayan , evsiz ve yoksul İngilizler'e Noel yemeği ve gıda yardımında bulundu. Gürbüz ve çalışanlarının duyarlı davranışı, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

Türk kebapçıdan örnek hareket
İngiltere'nin Luton şehrinde yaşayan Türk kebapçı Orhan Gürbüz, evsiz ve yoksul İngilizler'e Noel yemeği ve gıda yardımında bulundu. Gürbüz ve çalışanlarının duyarlı davranışı, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. Her yıl Noel döneminde evsiz ve yoksul İngilizler'in yüzünü güldüren Gürbüz kardeşler ve ekibi, amaçlarının Türkler'in ne kadar yardımsever olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

ALPASLAN DÜVEN

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