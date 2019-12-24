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Tel Abyad’da saldırı: 8 ölü

PKK/YPG yine masum sivilleri hedef aldı. Suriye Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili de yaraladı.

Tel Abyad’da saldırı: 8 ölü
PKK/YPG yine masum sivilleri hedef aldı. Suriye Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili de yaraladı.

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