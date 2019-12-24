PKK/YPG yine masum sivilleri hedef aldı. Suriye Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili de yaraladı.
- Dünya
- 24.12.2019
- Gazete
Tel Abyad’da saldırı: 8 ölü
PKK/YPG yine masum sivilleri hedef aldı. Suriye Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili de yaraladı.
- "Kaşıkçı cinayeti kararı örtbas kararıdır"
- "1967 Filistin sınırlarının kabulü anlamına geliyor"
- Prens Selman talimat verdiği katilleri akladı!
- Trump Türkiye'ye yaptırımlara karşı çıkmış!
- 2,5 yıldır kayıp olan çocuk sapığın gardırobunda bulundu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.