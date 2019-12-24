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önceki gece 'ın başkenti Riyad'da oynandı. ile kozlarını paylaştı. Lazio, Juventus'u 3-1 yenerek kupayı kazandı. Futbolcuların formalarındaki isimleri ise Arapça yazıldı. 'den 10'ar milyon euro aldığı açıklandı.

Tamamen duygusal!
İtalya Süper Kupası Finali önceki gece 'ın başkenti Riyad'da oynandı. ile kozlarını paylaştı. Lazio, Juventus'u 3-1 yenerek kupayı kazandı. Futbolcuların formalarındaki isimleri ise Arapça yazıldı. 'den 10'ar milyon euro aldığı açıklandı.


Ronaldo'nun adı da Arapça yazıldı.

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