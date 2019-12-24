Tamamen duygusal!

İtalya Süper Kupası Finali önceki gece Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynandı. Juventus ile Lazio kozlarını paylaştı. Lazio, Juventus'u 3-1 yenerek kupayı kazandı. Futbolcuların formalarındaki isimleri ise Arapça yazıldı. Kulüplerin Suudiler'den 10'ar milyon euro aldığı açıklandı.
Ronaldo'nun adı da Arapça yazıldı.
Ronaldo'nun adı da Arapça yazıldı.
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