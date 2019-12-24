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  • 24.12.2019 14:44
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 14:44

Son dakika: ve Rusya krizinde temaslara devam konusunda anlaştı

, Türk ve Rus heyetlerinin 'da yaptığı görüşmeden sonra krizi konusunda ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Rusya duyurdu: Devam edecek

tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in ve Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Federasyonu Mikhail Bogdanov başkanlığındaki Rus heyeti ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti arasında yapılan görüşmelerin ardından, her iki tarafın da krizinin çözülmesinde muhtemel işbirlikleri de dahil olmak üzere temaslara devam edilmesinde mutabık kaldığı belirtildi.

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