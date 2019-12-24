Rusya'ya tehdit gibi sözler: Savaş çıkar!

Rus radyosu Ekho Moskvy'ye mülakat veren Lukaşenko, Moskova'nın bu girişiminin Batı tarafından tehdit olarak algılanacağını ve Rusya'ya karşı duracağını dile getirdi.

Lukaşenko'nun eski SSCB üyesi iki ülke arasındaki siyasi gerilimin arttığı bir döneme denk gelen açıklamasında, "Rusya eğer egemenliğimizi ihlal etmeye kalkarsa, bazılarının da dediği gibi uluslararası kamuoyunun buna nasıl cevap vereceğini biliyorsunuz; Savaşın içine çekiliriz. Batı ve NATO da buna hoşgörülü bakmayacaktır. Çünkü bunu kendileri için bir tehdit olarak göreceklerdir ki bu anlamda haklılar da." ifadelerini kullandı.

BELARUS-RUSYA İLİŞKİLERİ

Rusya ile Belarus, 1997'de Birlik Devleti Anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma, iki ülke arasında yakın siyasi, ekonomik ve askeri iş birliği öngörüyor ancak tam bir birleşmeyi kapsamıyor. Kremlin ise iki 'müttefik' arasındaki ilişkilerin ve entegrasyonun daha da derinleştirilmesi için bastırıyor.