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  • 25.12.2019 00:08
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 00:08

'da tutuklanan aktivist gazeteci serbest bırakıldı

'da ağustostan beri tutuklu bulunan ünlü aktivist ve gazeteci serbest bırakıldı. Sowore, Devlet Başkanı hakkında yanlış ve hakaret içeren bilgiler paylaştığı ve kara para akladığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ağustos'ta tutuklanmıştı! Serbest bırakıldı

'da ağustostan beri tutuklu bulunan ünlü aktivist ve gazeteci serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, Sowore'nin kefaletle mahkeme tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

Sahibi olduğu Sahara Reports'un Twitter hesabından Sowore'nin fotoğrafı paylaşıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

NİJERYA'DA "DEVRİM" ÇAĞRISI
Ülkede bu yıl yapılan devlet başkanlığı lerinde aday olan Sowore, 2 Ağustos'ta seçimlerin güvenilir olmadığını gerekçe göstererek devrim çağrısı yapmıştı.

Sowore, Devlet Başkanı hakkında yanlış ve hakaret içeren bilgiler paylaştığı ve kara para akladığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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