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Konsolosluk aracına saldırı

Yunanistan'da saldırganlar, Selanik'te bir Türk konsolosluk çalışanının aracını ateşe verdi. Sabah 03:30 sıralarında meydana gelen olay araştırılıyor.

Konsolosluk aracına saldırı
Yunanistan'da saldırganlar, Selanik'te bir Türk konsolosluk çalışanının aracını ateşe verdi. Sabah 03:30 sıralarında meydana gelen olay araştırılıyor.

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