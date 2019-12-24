Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 25.12.2019 00:54
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 00:54

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bogota'nın yanı sıra birçok bölgede hissedilen, ölen ve yaralananın olmadığı deprem nedeniyle özellikle Bogota'da birçok kişi bulundukları binalardan çıkarak toplanma alanlarına yöneldi.

O ülkede 6,2 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya Jeoloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.03'te Bogota'nın güneyindeki Meta yönetim bölgesi kırsalında 6,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremden 20 dakika sonra 5,7 ve 3,8 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar oluştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,0 olarak duyurdu ve 10 kilometre derinde meydana geldiğini açıkladı.

Bogota'nın yanı sıra birçok bölgede hissedilen, ölen ve yaralananın olmadığı deprem nedeniyle özellikle Bogota'da birçok kişi bulundukları binalardan çıkarak toplanma alanlarına yöneldi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri