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Trump’tan nağmeler

ABD Başkanı Donald Trump Rusya Lideri Vladimir Putin'e mektup yazdı. İkili ilişkilerdeki problemlerin aşılması için seçenekler aramaya hazır olduklarını anlattı. Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması konusunda bir moratoryum oluşturulması teklifine sıcak baktığını açıkladı.

Trump’tan nağmeler
ABD Başkanı Donald Trump Rusya Lideri Vladimir Putin'e mektup yazdı. İkili ilişkilerdeki problemlerin aşılması için seçenekler aramaya hazır olduklarını anlattı. Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması konusunda bir moratoryum oluşturulması teklifine sıcak baktığını açıkladı.

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