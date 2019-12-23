Trump’tan nağmeler ABD Başkanı Donald Trump Rusya Lideri Vladimir Putin'e mektup yazdı. İkili ilişkilerdeki problemlerin aşılması için seçenekler aramaya hazır olduklarını anlattı. Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması konusunda bir moratoryum oluşturulması teklifine sıcak baktığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Rusya Lideri Vladimir Putin'e mektup yazdı. İkili ilişkilerdeki problemlerin aşılması için seçenekler aramaya hazır olduklarını anlattı. Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması konusunda bir moratoryum oluşturulması teklifine sıcak baktığını açıkladı. TÜM MANŞETLER