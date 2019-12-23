Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 23.12.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 13:41

: Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

haberine göre Genelkurmay Başkanı , geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Cezayir'de 7 günlük yas ilan edildi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Genelkurmay Başkanı , geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Cezayir'de 7 günlük ulusal yas ilan edilirken, Genelkurmay Başkanlığa geçici olarak başka bir isim atandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih hayatını kaybetti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri