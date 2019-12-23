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  • 24.12.2019 07:09
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 07:12

talimat verdiği katilleri akladı!

Suudi Başkonsolosluğu'nda canice öldürülen gazeteci iyle ilgili davanın tamamlandığını ve 5 kişiye idam cezası verildiğini duyuruldu. Vahşi cinayeti organize eden Suud el-Kahtani ceza almazken, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı. Böylece Muhammed Bin Selman, talimat verdiği katilleri aklamış oldu.

Prens Selman talimat verdiği katilleri akladı!

Uzmanlar, okul ürünleri arasında yer alan kokulu silgi, defter, yapıştırıcı ve boyaların uyuşturucu bağımlılığına yol açabileceği hakkında uyarılarda bulunuyor. Özellikle kokulu kimyasal ürünler hakkında uyarılarda bulunan Psikiyatrist Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, "Bu maddeler beyne hızlı bir şekilde ulaştığı için olumsuz etkileri oluyor. Bağımlılık potansiyeli doğurabiliyor" dedi.

SORUMLULAR SERBEST KALDI
Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de vahşice öldürülen gazeteci davasının tamamlandığını duyurdu. Davada yargılanan 11 sanıktan 5 kişinin idamına, in üstünü örtmekle suçlanan 3 kişinin ise toplam 24 yıl hapsine hükmedildiğini belirten Şelan, söz konusu kararın temyize açık olduğunu, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını aktardı.

KAHTANİ, UTEYBİ VE ASİRİ'NİN SUÇU YOKMUŞ!
Suudi Arabistan i Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını kaydeden Şelan, Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söyledi. Kahtani ve Uteybi, Kaşıkçı cinayetindeki sorumlulukları nedeniyle ABD'nin yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor. Asiri de Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden alınmıştı.

CİNAYETİ KAPATMAK İSTİYORLAR
Türk Arap Medya Derneği, kararının olayı aydınlatmak ve kamuoyu vicdanını rahatlatmak yerine, tam tersi, bu elim olayı kapatmaya yönelik olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "Dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmiş olmasına rağmen çıkan kararların olayı aydınlatmak ve kamuoyu vicdanını rahatlatmak yerine, tam tersi, bu elim olayı kapatmaya yönelik olduğu aşikardır" denildi.

KATİLLER HESAP VERSİN
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olan herkesten hesap sorulmasını talep etti. Kaşıkçı'nın öldürülmesinin korkunç bir suç olduğunu vurgulayan Raab, "Kaşıkçı'nın ailesi, vahşi cinayetiyle ilgili adaletin sağlandığını görmeyi hak ediyor. Suudi Arabistan, sorumluların hepsinden hesap sormalı ve böyle bir vahşetin bir daha asla yaşanmamasını temin etmeli." dedi.

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