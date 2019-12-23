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  • 24.12.2019 00:04
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 00:04

mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerden Filistinli ailenin evini boşaltmasını istedi

mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin 14 yıl önce ele geçirdikleri, Filistinli aileye ait evi tahliye etmeleri yönünde karar aldı. Evlerini kimseye satmadıklarını belirten Bakri ailesi mücadelesine devam ederken, söz konusu firmanın evi satın aldığını ileri sürdüğü üçüncü tarafın evraklarda oynama yaptığı ortaya çıkmıştı.

İsrail mahkemesinden flaş karar! Evi boşaltın

mahkemesi, işgal altındaki 'nın El-Halil kentinde, 14 yıl önce Yahudi yerleşimcilerin ele geçirdiği Filistinli bir aileye ait evin boşaltılarak sahiplerine teslim edilmesine hükmetti.

Yerel basında yer alan habere göre, İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi, Filistinli Bakri ailesine ait evi satın aldığı iddia edilen firmanın bu işlemi yasal olmayan yollardan yaptığı yönünde karara vardı.

45 GÜN İÇİNDE BOŞALTIN!
Mahkeme, Yahudi yerleşimcilerden 2005 yılından bu yana kaldıkları evi 45 gün içinde boşaltmalarını isterken, Filistinli sahiplerinin de mülklerine dönebileceği kararını verdi.

Bakri ailesi 2001 yılında İkinci İntifada sırasında El-Halil kentindeki evlerini boşaltmak zorunda kalmış, 2005'te ise 3 Yahudi yerleşimci aile, söz konusu evi işgal etmişti.

Filistinli aile İsrail'e ait Kudüs Sulh Mahkemesine başvurmuş, görülen davanın ardından Yahudi yerleşimcilerin evi boşaltmasına hükmedilmişti. Yahudi yerleşimciler ise karara uymayarak evi tahliye etmemişti.

Bunun yanı sıra İsrailli bir emlak şirketi de Bakri ailesine ait evi satın aldığını öne sürmüştü.

Evlerini kimseye satmadıklarını belirten Bakri ailesi mücadelesine devam ederken, söz konusu firmanın evi satın aldığını ileri sürdüğü üçüncü tarafın evraklarda oynama yaptığı ortaya çıkmıştı.

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