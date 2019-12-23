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  • 23.12.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 16:40

2,5 yıldır kayıp olan çocuk sapığın gardırobunda bulundu

'da 11 Haziran 2017'de kaldığı yurttan kaybolan 13 yaşındaki çocuk, 2 yıl aradan sonra tesadüf eseri çocuk pornosu fotoğrafları yaydığından şüphelenilen bir kişinin evinde gardıropta bulundu.

Almanya'nın batısındaki Recklinghausen kentinde 2,5 yıldır kayıp olan 15 yaşındaki bir çocuk, tesadüf eseri çocuk pornosu fotoğrafları yaydığından şüphelenilen bir kişinin evinde gardıropta bulundu.

13 yaşındayken kaybolan Marvin K. adlı çocuğun, kaybolduğu gün giydiği giysileriyle bulunduğu açıklandı.

Alman basını, tamircilik yaptığı belirtilen 44 yaşındaki zanlının evinde çok sayıda kullanılmış çocuk bezi bulunduğunu ve evde kesif bir idrar kokusu olduğunu yazdı.

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