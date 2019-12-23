2,5 yıldır kayıp olan çocuk sapığın gardırobunda bulundu

Almanya'nın batısındaki Recklinghausen kentinde 2,5 yıldır kayıp olan 15 yaşındaki bir çocuk, tesadüf eseri çocuk pornosu fotoğrafları yaydığından şüphelenilen bir kişinin evinde gardıropta bulundu.

13 yaşındayken kaybolan Marvin K. adlı çocuğun, kaybolduğu gün giydiği giysileriyle bulunduğu açıklandı.

Alman basını, tamircilik yaptığı belirtilen 44 yaşındaki zanlının evinde çok sayıda kullanılmış çocuk bezi bulunduğunu ve evde kesif bir idrar kokusu olduğunu yazdı.