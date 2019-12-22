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Zaharova’dan ABD’ye eleştiri

, ABD Başkanı 'ın TürkAkım ve 2 boru hatlarına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini imzalamasını eleştirdi. "Yakında nefes alıp verilmesini de yasaklayacaklar. Ve çoğunluk buna itaat eder" dedi.

Zaharova’dan ABD’ye eleştiri
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı 'ın TürkAkım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini imzalamasını eleştirdi. "Yakında nefes alıp verilmesini de yasaklayacaklar. Ve çoğunluk buna itaat eder" dedi.

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