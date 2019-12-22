Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın TürkAkım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini imzalamasını eleştirdi. "Yakında nefes alıp verilmesini de yasaklayacaklar. Ve çoğunluk buna itaat eder" dedi.
- Dünya
- 22.12.2019
- Gazete
Zaharova’dan ABD’ye eleştiri
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın TürkAkım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini imzalamasını eleştirdi. "Yakında nefes alıp verilmesini de yasaklayacaklar. Ve çoğunluk buna itaat eder" dedi.
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