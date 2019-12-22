Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması! 19 Ölü!

Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı.

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık'ta yaşanan volkanik patlamanın ardından Ada'da bulunan 47 kişiden 39'u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı.

Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün Almanya, 2'sinin Çin, 2'sinin İngiltere ve 1'inin de Malezya vatandaşı olduğu kaydedilmişti.