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  • 23.12.2019 06:49
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 06:49

'da yanardağ sı! 19 Ölü!

'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen da hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün , 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün , 2'sinin , 2'sinin ve 1'inin de vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması! 19 Ölü!

polisinden yapılan açıklamada, sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı.

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık'ta yaşanan volkanik patlamanın ardından Ada'da bulunan 47 kişiden 39'u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı.

Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün , 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün , 2'sinin , 2'sinin ve 1'inin de vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

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