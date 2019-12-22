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'in doktorlarından üzen açıklama

2013 yılında kayak yaparken başını kayaya çarpan efsane pilotu 'in sağlık durumunu yakından takip eden iki doktor, üzücü açıklamayı yaptı. Formula 1'in efsane pilotunun başkentinde girdiği operasyonu doğrulayan doktor , "Schumacher tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi. Maalesef umutlar azaldı" dedi.

Ağlatan sözler
2013 yılında kayak yaparken başını kayaya çarpan efsane pilotu 'in sağlık durumunu yakından takip eden iki doktor, üzücü açıklamayı yaptı. Formula 1'in efsane pilotunun başkentinde girdiği operasyonu doğrulayan doktor , "Schumacher tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi. Maalesef umutlar azaldı" dedi.

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