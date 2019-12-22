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havadan vurdu: 8 ölü

  rejimine ait uçaklar dün 'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına saldırı düzenledi. Sekiz sivil hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Ekipler, yaralıları acil bir şekilde çevredeki hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldi.

Esed havadan vurdu: 8 ölü
Beşşar rejimine ait uçaklar dün 'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına saldırı düzenledi. Sekiz sivil hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Ekipler, yaralıları acil bir şekilde çevredeki hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldi.

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