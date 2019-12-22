Esed havadan vurdu: 8 ölü

Beşşar Esed rejimine ait uçaklar dün İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına saldırı düzenledi. Sekiz sivil hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Ekipler, yaralıları acil bir şekilde çevredeki hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldi.
- Dünya
- 22.12.2019
- Gazete
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