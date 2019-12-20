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  • 20.12.2019 21:58
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 22:20

'a "rekor" sayıda şikayeti geldi

İnanç Doktrini Kongregasyonu'na bağlı disiplin komitesi başkanı Monsenyör John Joseph Kennedy, Vatikan, dünya genelinde bu yıl 1000 şikayeti aldığını açıkladı.

Vatikan'daki ahlaksızlar bir bir ortaya çıkıyor!

İnanç Doktrini Kongregasyonu'na bağlı disiplin komitesi başkanı Monsenyör John Joseph Kennedy, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, bu yıl bir rekorun gerçekleştiğini belirterek, 1000 şikayet aldıklarını ve bunların arasında daha önce bu konuyla gündeme gelmeyen ülkelerin olduğunu söyledi.

Şikayetlerin çokluğuna işaret eden Monsenyör Kennedy, "Bir tsunami dalgasıyla karşı karşıyayız. Din adamları tarafından yapılan cinsel istismar iddialarının çoğu, ABD, Arjantin, Meksika, Şili, İtalya ve Polonya'dan geliyor." diye konuştu.

Kennedy, şikayetlerin 10 yıl öncesine göre 4 katına çıktığını, şikayetleri inceleyebilmeleri için haftanın 7 günü çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Franciscus, 17 Aralık'ta çıkardığı kararla, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığını açıklamıştı.

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