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’da silahlı çatışma: 3 ölü

'nın başkenti 'daki Rusya () binası yakınlarında dün öğle saatlerinde silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırganın henüz kimliğinin belirlenemediği açıklanırken, olayın terör saldırı olup olmadığı araştırılıyor.

Rusya'nın başkenti 'daki Federal Güvenlik Servisi () binası yakınlarında dün öğle saatlerinde silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırganın henüz kimliğinin belirlenemediği açıklanırken, olayın terör saldırı olup olmadığı araştırılıyor.

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