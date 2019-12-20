Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yakınlarında dün öğle saatlerinde silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırganın henüz kimliğinin belirlenemediği açıklanırken, olayın terör saldırı olup olmadığı araştırılıyor.
- Dünya
- 20.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.