Dğnya ABD Başkanı Donald Trump hakkında yürütülen azil sürecini konuşurken, ABD'de Evanjelistlerin dergisi olarak bilinen Christianity Today, Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için çağrıda bulundu.



YÜZDE 81'İ TRUMP'A OY VERMİŞTİ

Trump'ın birinci geldiği, 2016 yılında yapılan başkanlık yarışında Evanjelistlerin yüzde 81'i Trump'a oy vermişti.





Derginin baş editörü Mark Galli şu ifadeleri kullandı, "ABD Başkanı siyasi gücünü, yabancı bir lidere baskı yapmak ve siyasi muhaliflerinden birini taciz etmek için kullanmaya çalıştı. Bu sadece anayasanın ihlali değildir. Daha da önemlisi, ahlak dışıdır. Azil soruşturması oturumları, Trump'ın otoritesini kötüye kullandığı ve anayasal yeminine ihanet ettiğini açıkça ortaya koydu."







Bill Clinton'ın azil soruşturması oturumlarından bir kare. (1999)

Bill Clinton'ın azledilmesinin ardından da benzer bir yazı yayımlayan Christianity Today dergisinde, "Trump'ın Twitter anasayfası bile ahlaki olarak kaybolmuş ve kafası karışmış bir kişinin mükemmel örneğidir" ifadeleri yer aldı.





ABD Başkanı Donald Trump'ın 'cadı avı' ve 'darbe girişimi' olarak tanımladığı azil soruşturması sürecinde Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Trump hakkında iki suçlama kabul edildi. İlki görevini kötüye kullanmak; ikincisiyse ilgili iddiaların araştırılmasını engellemek. Soruşturma, bir sonraki aşamada Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunlukta olduğu Senato'da devam edecek.





TRUMP HALA KOLTUĞA EN YAKIN İSİM

ABD siyasi tarihinde "azil istemiyle" Temsilciler Meclisinde suçlanan 3. başkan olarak tarihe geçmeye hazırlanan Donald Trump, buna rağmen 2020 seçimlerini kazanmaya en yakın isim olarak gözüküyor.

AZİL SÜRECİ 2020 SEÇİMLERİNİ NASIL ETKİLER?

Esasen son dört aydır gündemi tamamen işgal eden azil sürecinin tüm amacı, Trump'ın 2020 seçimlerine olabildiğince yıpranmış bir şekilde girmesini sağlamaktan öte bir şey değildir.

Trump'a yönelik azil sürecinin gelip Senato duvarına çarpacağını bilen Demokratların bu kumarı oynamasının nedenlerinden biri, bu süreçte Trump'ın "defolarını" ortaya çıkararak onu Cumhuriyetçi kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaktı.





Yapılan son kamuoyu anketleri, tüm bu azil sürecine rağmen Cumhuriyetçi seçmenin Trump'a olan desteğinin azalmadan devam ettiğini gösteriyor.

Her ne kadar kararsız seçmenler üzerinde bazen yukarı bazen de aşağı yönlü etkileşimler olsa da toplamda azil sürecinin Trump'a şu ana kadar ciddi bir zarar verdiğini söylemek mümkün değil.