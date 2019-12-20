Baş tacı! Kraliyet Tacı, en önde taşındı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth erken genel seçimin ardından oluşan yeni parlamentoyu, hükümetin programını okuyarak açtı. Kraliyet Tacı, en önde taşındı. Kraliçe ile Prens Charles tacın arkasından ilerledi.
İngiltere'de Meclis açıldı. Kraliyet Tacı, en önde taşındı. Kraliçe ile Prens Charles tacın arkasından ilerledi.
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