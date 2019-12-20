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  • 20.12.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 18:22

'den skandal hamle! Trump, 'ye yaptırım içeren bütçeyi bugün imzalayacak

Başkanı Trump, 'ye yönelik yaptırımları da içeren, 738 milyar dolarlık savunma bütçesini bugün imzalayacağını duyurdu.

ABD'den skandal hamle! Trump bugün imzalayacak...

Başkanı , içerisinde 'ye yaptırımların da yer aldığı 2020 bütçe tasarısını bugün imzalayacağını duyurdu.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM
Tasarı, S-400'lerle ilgili CAATSA yaptırımları, TürkAkımı projesi için yaptırım, F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını içeriyor.

Detaylar Geliyor...

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