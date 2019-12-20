ABD Başkanı Donald Trump, içerisinde Türkiye'ye yaptırımların da yer aldığı 2020 bütçe tasarısını bugün imzalayacağını duyurdu.
TÜRKİYE'YE YAPTIRIM
Tasarı, S-400'lerle ilgili CAATSA yaptırımları, TürkAkımı projesi için yaptırım, F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını içeriyor.
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