ABD Başkanı Donald Trump, içerisinde Türkiye'ye yaptırımların da yer aldığı 2020 bütçe tasarısını bugün imzalayacağını duyurdu.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM

Tasarı, S-400'lerle ilgili CAATSA yaptırımları, TürkAkımı projesi için yaptırım, F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını içeriyor.

Detaylar Geliyor...