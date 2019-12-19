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Tarihi azil oturumu başladı

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Trump'a yönelik azil maddelerini oylanacağı tarihi oturuma başladı. Azil maddeleri, Temsilciler Meclisindeki vekillerin salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınacak ve burada bir yargılama süreci başlayacak.

Tarihi azil oturumu başladı
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Trump'a yönelik azil maddelerini oylanacağı tarihi oturuma başladı. Azil maddeleri, Temsilciler Meclisindeki vekillerin salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınacak ve burada bir yargılama süreci başlayacak.

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