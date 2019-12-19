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Suikast 'Haya'li!

Dubai Şeyhi Maktum'un eşi Prenses Haya, 2 çocuğuyla birlikte Londra'ya kaçtı. İngiliz koruması ile aşk yaşadığı anlaşıldı. Şimdi de sevgilisi Russel Flowers'tan eşi Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'u öldürmesini istediği ortaya çıktı. Flowers'ın, kiralık katil için Rusya'da yeraltı dünyası ile irtibata geçtiği iddiası ortaya atıldı.

Suikast 'Haya'li!
Dubai Şeyhi Maktum'un eşi Prenses Haya, 2 çocuğuyla birlikte Londra'ya kaçtı. İngiliz koruması ile aşk yaşadığı anlaşıldı. Şimdi de sevgilisi Russel Flowers'tan eşi Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'u öldürmesini istediği ortaya çıktı. Flowers'ın, kiralık katil için Rusya'da yeraltı dünyası ile irtibata geçtiği iddiası ortaya atıldı.

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