Son dakika: Lübnan'da yeni hükümet için flaş karar

Son dakika haberine göre Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'ın desteklediği Hassan Diyab'ı hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığına çağırdı. Son dakika haberine göre Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'ın desteklediği Hassan Diyab'ı hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığına çağırdı. Ayrıntılar geliyor...
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