Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 19.12.2019 17:44
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 17:44

'da mafya operasyonu: 334 kişi yakalandı

’nın güneyindeki Calabria bölgesinde, mafyaya yönelik operasyonda aralarında eski parlamenter, avukatlar ve kamu çalışanlarının bulunduğu 334 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da mafya operasyonu: 334 kişi yakalandı

n ANSA ajansının haberine göre, jandarma, bu sabah erken saatlerde Calabria bölgesinde etkin olan "Ndrangheta" mafyasının özellikle Vibo Valentia kenti merkezli İtalya ve yurt dışındaki yapılanmasına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi.

334 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda, aralarında merkez sağ parti 'dan eski senatör Giancarlo Pitelli ile çok sayıda avukat, kamu görevlisi ve masonun da bulunduğu 334 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında toplam 416 kişinin, mafyaya üye olmak, cinayet, haraç, tefecilik, kara para aklama suçlamalarıyla sorgulandığı belirtildi.

BİN 500 GÜVENLİK GÖREVLİSİ KATILDI
Operasyona ülke genelinde 2 bin 500 güvenlik görevlisi katılırken, , ve 'da da yerel polisin desteğiyle bazı gözaltılar olduğu ifade edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİtalya'da mafya operasyonu: 334 kişi yakalandı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri