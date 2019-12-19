Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 19.12.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 11:54

'den skandal! Tecavüze tecavüz diyemediler

Barış Gücü askerleri, 'de yüzlerce genç kıza tecavüz etti. Yaşananlara tecavüz demekten kaçınan İngiliz , haberi ' Barış Gücü askerleri Haiti'de yüzlerce kızı hamile bıraktı' diyerek servis etti.

BBC Türkçe'den skandal! Tecavüze tecavüz diyemediler

Birmingham ve Ontario üniversitelerinden araştırmacıların 'de yaptığı çalışma, acı bir gerçeği gözler önüne serdi.

KIZ ÇOCUKLARINA TECAVÜZ
Akademisyenlerin yaptığı araştırmaya göre; () Barış Gücü'ndeki askerler, Haiti'de içinde 11 yaşından küçük kız çocuklarının da olduğu kadınlara tecavüz etti.

Askerlerin tecavüz ettiği kadınlar hamile kalınca bu durum ortaya çıkmasın diye; askerler ülkelerine gönderildi ve durum örtbas edilmeye çalışıldı.

TECAVÜZ DİYEMEYEN MEDYA
İngiliz BBC'nin Türkçe servisi ise yaşananlara "tecavüz" diyemedi.

, askerlerin kızları "hamile" bıraktığını yazabildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriBBC Türkçe'den skandal! Tecavüze tecavüz diyemediler
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri