BBC Türkçe'den skandal! Tecavüze tecavüz diyemediler

Birmingham ve Ontario üniversitelerinden araştırmacıların Haiti'de yaptığı çalışma, acı bir gerçeği gözler önüne serdi.

KIZ ÇOCUKLARINA TECAVÜZ

Akademisyenlerin yaptığı araştırmaya göre; Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ndeki askerler, Haiti'de içinde 11 yaşından küçük kız çocuklarının da olduğu kadınlara tecavüz etti.

Askerlerin tecavüz ettiği kadınlar hamile kalınca bu durum ortaya çıkmasın diye; askerler ülkelerine gönderildi ve durum örtbas edilmeye çalışıldı.

TECAVÜZ DİYEMEYEN MEDYA

İngiliz BBC'nin Türkçe servisi ise yaşananlara "tecavüz" diyemedi.

BBC Türkçe, askerlerin kızları "hamile" bıraktığını yazabildi.