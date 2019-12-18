Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarıyla başlayan egemenlik mücadelesinde Türkiye önce Libya ile deniz sınırları anlaşması imzaladı ve Münhasır Ekonomik Bölge(MEB) ilanı yaptı.

Libya ile imzalanan anlaşmayla masada önemli bir başarı kazanan Türkiye, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çağrısı üzerine ülkeye SİHA ve İHA'larını gönderdi.

Türkiye'nin Akdeniz'de siyasi ve askeri anlamda gücünü artırmasına Yunanistan karşılık verdi.

ABD VE İSRAİL'DEN SİHA GELİYOR

Yunanistan, Türkiye'ye karşı kullanmak için ABD'den 3 İsrail'den 2 adet SİHA alıyor.

Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Yunan Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada bu SİHA'ların Türkiye'nin SİHA'larına karşı kullanılacağını belirtti.