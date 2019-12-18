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  • 18.12.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 12:48

'nin stratejik hamlesi Yunan'ı korkuttu! için alıyor

'nin ve İHA'larını 'ne konuşlandırmasının ardından Yunan'ı korku sardı. 'ın SİHA çağrısına ABD ve koştu.

Türkiye'nin hamlesi Yunan'ı korkuttu!

'de petrol ve gaz arama çalışmalarıyla başlayan egemenlik mücadelesinde önce ile deniz sınırları anlaşması imzaladı ve Münhasır Ekonomik Bölge() ilanı yaptı.

Libya ile imzalanan anlaşmayla masada önemli bir başarı kazanan Türkiye, ardından 'nin çağrısı üzerine ülkeye ve İHA'larını gönderdi.

Türkiye'nin Akdeniz'de siyasi ve askeri anlamda gücünü artırmasına karşılık verdi.

ABD VE İSRAİL'DEN SİHA GELİYOR
Yunanistan, Türkiye'ye karşı kullanmak için ABD'den 3 'den 2 adet SİHA alıyor.

Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Yunan Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada bu SİHA'ların Türkiye'nin SİHA'larına karşı kullanılacağını belirtti.

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