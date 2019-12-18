Son dakika: Tarihi oylama öncesi Trump'tan flaş açıklamalar

ABD'de Başkan Donald Trump'ın görevini kötüye kullanmak ve Kongre'yi engellemek suçlamalarıyla azledilmesi için Demokratlar tarafından başlatılan süreçte kritik güne gelindi. İki aşamalı azil sürecinde bu akşam ilk olarak Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azledilmesi için oylama yapılıyor.

TRUMP'TAN PEŞ PEŞE TWEETLER

Oylamaya saatler kala Trump'tan peş peşe tweetler gelmeye başladı. Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada isyan ederek, kötü bir şey yapmadığını, suçlamanın korkunç olduğunu ve bunun bir başka başkanın başına asla gelmemesi gerektiğini söyledi.

Trump ayrıca, "Sadece başkana zarar vermek istediler. Uygun bir soruşturma yapma niyetleri yoktu. Herhangi bir suç bulamadılar, bu yüzden her yönetimin başından beri yaptığı gibi kongre suistimali yaptılar" ifadelerini kullandı.

"TEK İSTEDİKLERİ ONU AZLETMEK"

Trump, 'Yaptıkları tek şey Beyaz Saray'a gelen beyefendinin asla kolay bir nefes almasına izin vermemek oldu. Tek istedikleri onu azletmek. Buna seçildiği günden hatta yemininden hemen sonra başladılar. Fakat bu başkan Washington'a geldi ve dedi ki, 'Washington'ı temizleyeceğim. İnsanlara yardım edeceğim' Büyük vergi kesintisi yaptı, askeriyemizi güçlendirdi. Ona kızgınlar çünkü ne yapacağını söylediyse yaptı. Tarih kayıtlarına geçecek, en iyi zamanlardan birini yaşıyoruz" dedi.

Trump'ın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Senatosu'nda azledilmesi için 20 Cumhuriyetçi senatörün saf değiştirmesi gerekiyor.