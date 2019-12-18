Mısır'daki kanlı darbenin ardından Mursi'nin koltuğunu ele geçiren Sisi, Türkiye'ye karşı çirkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'ya Türk askeri gönderebileceğini söylemesi üzerine açıklama yapan Sisi, "Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, Mısır için bir ulusal güvenlik meselesidir." dedi.
- Dünya
- 18.12.2019
- Gazete
Sisi’den küstah açıklama
Mısır'daki kanlı darbenin ardından Mursi'nin koltuğunu ele geçiren Sisi, Türkiye'ye karşı çirkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'ya Türk askeri gönderebileceğini söylemesi üzerine açıklama yapan Sisi, "Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, Mısır için bir ulusal güvenlik meselesidir." dedi.
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