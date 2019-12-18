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’den küstah açıklama

'daki kanlı darbenin ardından Mursi'nin koltuğunu ele geçiren , 'ye karşı çirkin açıklama yaptı. 'ın 'ya gönderebileceğini söylemesi üzerine açıklama yapan Sisi, "Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, Mısır için bir ulusal güvenlik meselesidir." dedi.

Sisi’den küstah açıklama
Mısır'daki kanlı darbenin ardından Mursi'nin koltuğunu ele geçiren , 'ye karşı çirkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ya gönderebileceğini söylemesi üzerine açıklama yapan Sisi, "Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, için bir ulusal güvenlik meselesidir." dedi.

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