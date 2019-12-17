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'nun evinden '50 milyon sterlin' değerinde mücevher çalındı

'da Formula 1'in eski patronu 'un kızı (35), hırsızlık şoku yaşadı. Kimliği belirlenemeyen 3 kişi geçen hafta ""nden 57 odalı evin bahçesine girdi. Soyguncular yatak odasındaki kasaları açmayı başardı. Pırlanta yüzük ve küpeleri alıp kaçtı. Yaklaşık 50 dakika süren soygunda çalınan mücevherlerin değerinin 50 milyon sterlin olduğu öğrenildi.

Ah Tamara
Londra'da Formula 1'in eski patronu 'un kızı (35), hırsızlık şoku yaşadı. Kimliği belirlenemeyen 3 kişi geçen hafta ""nden 57 odalı evin bahçesine girdi. Soyguncular yatak odasındaki kasaları açmayı başardı. Pırlanta yüzük ve küpeleri alıp kaçtı. Yaklaşık 50 dakika süren soygunda çalınan mücevherlerin değerinin 50 milyon sterlin olduğu öğrenildi.

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