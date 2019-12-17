Londra'da Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Ecclestone (35), hırsızlık şoku yaşadı. Kimliği belirlenemeyen 3 kişi geçen hafta "Milyarderler Caddesi"nden 57 odalı evin bahçesine girdi. Soyguncular yatak odasındaki kasaları açmayı başardı. Pırlanta yüzük ve küpeleri alıp kaçtı. Yaklaşık 50 dakika süren soygunda çalınan mücevherlerin değerinin 50 milyon sterlin olduğu öğrenildi.
- Dünya
- 17.12.2019
- Gazete
Tamara Ecclestone'nun evinden '50 milyon sterlin' değerinde mücevher çalındı
Londra'da Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Ecclestone (35), hırsızlık şoku yaşadı. Kimliği belirlenemeyen 3 kişi geçen hafta "Milyarderler Caddesi"nden 57 odalı evin bahçesine girdi. Soyguncular yatak odasındaki kasaları açmayı başardı. Pırlanta yüzük ve küpeleri alıp kaçtı. Yaklaşık 50 dakika süren soygunda çalınan mücevherlerin değerinin 50 milyon sterlin olduğu öğrenildi.
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