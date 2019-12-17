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  • 17.12.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 10:16

'ta 'li 'a terör gözaltısı!

’un Başkanı ’li ile Başkan Yardımcısı , haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan hemen sonra gözaltına alındı.

Muş'ta HDP'lilere terör gözaltısı!

İçişleri Bakanlığı, Başkanı 'li ile Başkan Yardımcısı 'ı, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle bugün sabah saatlerinde görevlerinden aldı. Polisler, soruşturma kapsamında Karaaslan ile Yalçın'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Karaaslan ve Yalçın'ın işlemleri devam ederken, polis, Belediye binasında aramalar yaptı. Polis ekipleri belediye binasında geniş güvenlik önlemi aldı.

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