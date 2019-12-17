Müslüman sanatçı Zain, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Arsenal'de oynayan Türk futbolcu Özil'in, Çin'e yönelik tepkisini paylaştığını belirtti.

Zain, Özil ve Arsenal'in Twitter hesaplarını alıntıladığı paylaşımında, "Uygur kardeşlerimizin Çin'de karşılaştığı vahşet hakkında Özil gibi şöhretlerin açıklamaları değerli. Adaletsizliğe karşı ayağa kalktığın için teşekkür ederim kardeşim" ifadelerini kullandı.





İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.





Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.