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  • 17.12.2019 22:57
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 22:57

'den 'e konusunda destek

Lübnan kökenli İsveçli müzisyen , 'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ne yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Türk futbolcu 'e destek verdi.

Mahir Zain'den Mesut Özil'e destek

Müslüman sanatçı Zain, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Arsenal'de oynayan Türk futbolcu Özil'in, 'e yönelik tepkisini paylaştığını belirtti.

Zain, Özil ve Arsenal'in Twitter hesaplarını alıntıladığı paylaşımında, "Uygur kardeşlerimizin Çin'de karşılaştığı vahşet hakkında Özil gibi şöhretlerin açıklamaları değerli. Adaletsizliğe karşı ayağa kalktığın için teşekkür ederim kardeşim" ifadelerini kullandı.

ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, Çin'in 'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

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