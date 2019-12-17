Katar'dan Türkiye kararı! Suudi Arabistan talep etmişti...

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreci konusunda iyimser olduğunu, ancak Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyecek ön koşullara sıcak bakmadıklarını vurguladı.

"TÜRKİYE'YE SIRTIMIZI DÖNMEYECEĞİZ" MESAJI

Katar Dışişleri Bakanı el Sani CNN International'da yayınlanan son dakika röportajda, Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda "Bazı ilerlemeler var. İletişimsizlik döngüsünü kırdık ve iletişime başladık" dedi. CNN'e konuşan El Sani, Türkiye ile ilişkilerin Katar'ın iki buçuk yıllık krize göğüs germesinde yardımcı olduğunu ve ilişkilerde değişiklik istemediklerini belirterek "Kriz sürecinde bize açık olan ve yardım eden her ülkeye müteşekkir kalmaya devam edeceğiz. Onlara asla sırtımızı dönmeyeceğiz" diye konuştu.



*Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani

TÜRKİYE TALEBİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Haziran 2017'de "radikal İslamcılar" ve Müslüman Kardeşler'e destek verdiği ve İran ile yakınlaştığı gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkileri askıya almış ve Katar'a ulaşımı durdurmuştu. Katar iddiaları reddetmişti. Riyad yönetimi öncülüğündeki grup, anlaşmazlıkların çözülebilmesi için 13 maddelik bir talepler listesi duyurmuştu. Talepler arasında Katar'a bağlı El Cezire televizyonunun kapatılması, İran ile ilişki seviyesinin düşürülmesi ve Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması da yer alıyordu.



*Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirmişti.

YENİ AÇIKLAMA

Al Jazeera televizyonuna da konuşan Al Sani, krizin çıktığı zamandan bu yana geçen 2,5 yıllık süre zarfında Suudi Arabistan ile kapsamlı bir görüşme olmadığını, ancak ülkesi ile Suudi Arabistan'ın bazı konularda anlaştığını söyleyerek, "Suudi Arabistan ve Katar'ın şu ana kadar üzerinde anlaşmaya vardıkları noktalar, ülkelerin egemenlikleri ve komşuluk ilişkileriyle ilgili temel konular ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) birliğinin korunması oldu. Bunun dışındaki konularda şu ana kadar görüşme olmadı" ifadelerini kullandı