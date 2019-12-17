Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 18.12.2019 04:42
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 04:42

Kahire ve Buhara, 2020 seçildi

Tunus 2019 Kapanış Programı'nda, , Bilim ve (), Kahire ile bölgesindeki Buhara'nın Başkenti seçildiğini açıkladı.

2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti açıklandı

Tunus 2019 Kapanış Programı'nda, , Bilim ve (), Kahire ile bölgesindeki Buhara'nın Başkenti seçildiğini açıkladı.

konuşan ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, söz konusu programla İslam ülkeleri arasında kültürel kalkınmayı desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Tunus'un da köklü İslami geçmişi ve kültürel birikimi sebebiyle 2019 kültür başkenti seçildiğini hatırlatan Malik, ISESCO'nun, İslam bilimleri ve kültürünün desteklenmesi için çok çalışan İbn-i Haldun'un Tunus'taki evini restore edeceğini belirtti.

Tunus Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin ise kültürel politikaların geliştirilmesinin önemine işaret etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKahire ve Buhara, 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri