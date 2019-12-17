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  • 17.12.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 09:02

şokta! Kömür madeninde : 14 ölü

'de bulunan bir kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldi. Patlamada 14 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, mahsur kalan 2 işçi için ise kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ülke şokta! Kömür madeninde patlama: 14 ölü

'in güneybatısındaki bir kömür madeninde meydana gelen gaz sı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi mahsur kaldı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaletine bağlı Guiyang kentinde bulunan bir kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi.

Patlama sonrası 14 madencinin cesedine ulaşılırken, 2 kişi mahsur kaldı.

Kurtarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

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