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  • 17.12.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 18:51

Abbas'tan " seçimlerinin , ve 'da yapılması" vurgusu

Devlet Başkanı , genel ve devlet başkanlığı seçimlerinin , ve 'da yapılması gerektiğini söyledi. Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Abbas'tan flaş seçim açıklaması

Ramallah'ta gerçekleştirilen Fetih Hareketi Merkezi Komite Toplantısı'nda konuşan Abbas, "Mümkün olan en yakın zamanda seçimlerin yapılması kararı aldık. Bu kararımızı hayata geçirmek için de gerekli işlemlere başladık." dedi.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır'ın dahil tüm Filistinli grupların, seçimlerin yapılmasına onay verdiğini kendisine ilettiğini aktaran Abbas, seçimlerin 'te yapılması konusunda onay almak üzere hükümetine de mektup gönderildiğini ifade etti.

"Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dostlarımızın hepsi, bu konuyla alakalı İsrail ile görüşmemiz gerektiğini söyledi. Ancak İsrail hükümetinden şu ana kadar herhangi bir cevap gelmedi." diyen Abbas, seçimlerin Kudüs, ve 'da yapılması gerektiğini vurguladı.

FİLİSTİN'DE SEÇİMLER
Filistin Devlet Başkanı , 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Abbas, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Filistin Seçim Kurulunun, Filistinli tüm grupların seçimlerin yapılması konusunda mutabık olduğu konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "İşgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin tek bir adım kalıyor. Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçimlere katılmasını asla kabul etmiyoruz." demişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

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