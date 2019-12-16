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  • 16.12.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 10:25

Kremlin'den ve hakkında kritik açıklama

Kremlin Sözcüsü , 'da katıldığı bir televizyon programında ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgede önemli bir güç olduğunu belirten Peskov, "Türkiye ile ortaklığını devam ettirirken, Rusya ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yapıyor." dedi.

Kremlin'den Türkiye ve NATO hakkında kritik açıklama

'nın Birinci (Perviy) Kanalı'nda yayınlanan bir tartışma programına katılan Kremlin Sözcüsü , ile ilgili soruları yanıtladı.

Türk-Rus ilişkilerinin şu anki durumunu değerlendiren Peskov, "Başkan Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli ve sağlam bir diyalog var" diye konuştu.

Bu sayede iki ülke arasındaki bir çok sorunun daha kolay çözüme kavuştuğunun altını çizdi.

"PUTIN ERDOĞAN'A KARŞI TRUMP'TAN DAHA SAMİMİ"
Trump'ın Ankara'ya gönderdiği mektubun diplomatik nezaketten yoksun olduğunu hatırlattı.
Peskov, "Putin Erdoğan'a karşı Trump'tan daha samimi" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin bölgede bağımsız hareket edebilen önemli bir güç olduğunun altını çizdi.
Türkiye'nin ile ortaklığını devam ettirirken, Rusya ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yaptığını söyledi.
Suriye konusuna da değinen Peskov, "Türkiye'nin İdlib'de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekleyip göreceğiz." dedi.
İki ülkenin de Soçi mutabakatını uygulamak için çalıştığını dile getirdi.

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