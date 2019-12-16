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  • 16.12.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 16:03

Eylemcilerden Macron'a 1 hafta süre! "Eğer geri çekilmezseniz..."

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’ndan ’lı hainler kadar rahatsız olan Macron’un başı belada. ’da hükümetin emeklilik reformunu için 5 Aralık’ta başlayan süresiz iş bırakma grevinde Macron’a 1 hafta süre verildi. Eğer reform geri çekilmezse eylemlerin ikiye katlanacağı söylendi.

Fransa'da akaryakıt zamlarıyla başlayan eylemler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve yönetim tarzına karşı daha geniş kapsamlı protesto gösterilerine dönüştü. Ülkede kaos durumu hakimken eylemlere 1 hafta ara verildi.

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suat suat

macronda beyin ölümü gerçekleşmiyor ,çünkü beyni yok ,olmayan bir şey nasıl ölsün..

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cevapla 16.12.2019 16:07
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