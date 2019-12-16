Eylemcilerden Macron'a 1 hafta süre! "Eğer geri çekilmezseniz..."

Fransa'da akaryakıt zamlarıyla başlayan eylemler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve yönetim tarzına karşı daha geniş kapsamlı protesto gösterilerine dönüştü. Ülkede kaos durumu hakimken eylemlere 1 hafta ara verildi.
Fransa'da akaryakıt zamlarıyla başlayan eylemler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve yönetim tarzına karşı daha geniş kapsamlı protesto gösterilerine dönüştü. Ülkede kaos durumu hakimken eylemlere 1 hafta ara verildi.
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macronda beyin ölümü gerçekleşmiyor ,çünkü beyni yok ,olmayan bir şey nasıl ölsün..
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