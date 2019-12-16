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  • 16.12.2019 21:25
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 21:25

'den flaş kararı! Askerlerini geri çekecek

'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı 'ın bu hafta 'daki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılmasıyla ilgili açıklama yapacağını bildirdi. Graham, Trump'ın Afganistan'daki 12 bin Amerikan askerinin sayısını 8 bin 600'e düşürebileceğini ve geri çekilmenin yıl sonundan önce başlayabileceğini söyledi.

ABD'den flaş Afganistan kararı!

'ın başkenti Kabil'i ziyaret eden 'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump'ın Afganistan'daki 12 bin Amerikan askerinin sayısını 8 bin 600'e düşürebileceğini ve geri çekilmenin yıl sonundan önce başlayabileceğini söyledi.

ABD'nin Afganistan'daki güçlerini geri çekmesinin "koşullu" olması ve 'ın barış görüşmeleri sırasında verdiği sözlere bağlı kalması gerektiğine işaret eden Graham, ülkeyi savunma görevinin, Afganistan Ulusal Güvenlik Güçlerine kalacağını kaydetti.

ABD MEDYASI İDDİA ETMİŞTİ
CNN televizyonu, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump'ın Afganistan'dan yaklaşık 4 bin askeri geri çekmeyi planladığını duyurmuştu.

Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

, kasım ayı sonunda Afganistan'daki ABD üssüne yaptığı sürpriz ziyarette Taliban ile anlaşmak istediğini açıklamış ve müzakereler yeniden başlamıştı.

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