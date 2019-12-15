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Rusya'da helikopter düştü: 2 ölü

Rusya'da dün askeri helikopter uçuş sırasında takla atarak pervanelerin üstüne düştü. Korkunç kazada iki askeri pilot öldü. Yetkililer, helikopterin düşme nedeniyle ilgili teknik çalışma başlatıldığını, kara kutunun da incelendiğini açıklandı.

Helikopter düştü: 2 ölü
Rusya'da dün askeri helikopter uçuş sırasında takla atarak pervanelerin üstüne düştü. Korkunç kazada iki askeri pilot öldü. Yetkililer, helikopterin düşme nedeniyle ilgili teknik çalışma başlatıldığını, kara kutunun da incelendiğini açıklandı.

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