Rusya'da helikopter düştü: 2 ölü Rusya'da dün askeri helikopter uçuş sırasında takla atarak pervanelerin üstüne düştü. Korkunç kazada iki askeri pilot öldü. Yetkililer, helikopterin düşme nedeniyle ilgili teknik çalışma başlatıldığını, kara kutunun da incelendiğini açıklandı.

Rusya'da dün askeri helikopter uçuş sırasında takla atarak pervanelerin üstüne düştü. Korkunç kazada iki askeri pilot öldü. Yetkililer, helikopterin düşme nedeniyle ilgili teknik çalışma başlatıldığını, kara kutunun da incelendiğini açıklandı. TÜM MANŞETLER