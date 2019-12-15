Rusya'da dün askeri helikopter uçuş sırasında takla atarak pervanelerin üstüne düştü. Korkunç kazada iki askeri pilot öldü. Yetkililer, helikopterin düşme nedeniyle ilgili teknik çalışma başlatıldığını, kara kutunun da incelendiğini açıklandı.
- Dünya
- 15.12.2019
- Gazete
Rusya'da helikopter düştü: 2 ölü
Rusya'da dün askeri helikopter uçuş sırasında takla atarak pervanelerin üstüne düştü. Korkunç kazada iki askeri pilot öldü. Yetkililer, helikopterin düşme nedeniyle ilgili teknik çalışma başlatıldığını, kara kutunun da incelendiğini açıklandı.
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