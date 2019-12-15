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  • 16.12.2019 07:37
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 07:37

'da 5 büyüklüğünde

'nın Kuzey Sumatra bölgesinde 5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonrası can ve mal kaybıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Asya ülkesinde deprem

'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5 büyüklüğünde meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Batı Nias bölgesinin 138 kilometre güneybatı açıklarındaki depremin, yerin 24 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

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