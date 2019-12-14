Johnson’ın dev zaferi

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi. Muhafazakar Parti, yüzde 43 oy aldığı seçimi 364 sandalyeyle ilk sırada tamamladı.
İngiltere'deyapılan erken genelseçimde BaşbakanBoris JohnsonliderliğindekiMuhafazakar Partitek başına iktidarageldi. MuhafazakarParti, yüzde 43 oyaldığı seçimi 364sandalyeyle ilk sıradatamamladı.
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