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  • 13.12.2019 13:25
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 13:25

Son dakika: Skandal karar sonrası 'den açıklaması

Son dakika haberine göre 'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin "Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini" bildirdi.

Skandal karar sonrası ABD'den Türkiye açıklaması

Bir büyükelçilik sözcüsü, Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yönetimin pozisyonu değişmemiştir. Görüşlerimiz Başkan'ın geçen nisan ayında yaptığı son açıklamasında yansıtılmıştır" ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı , 1915 olaylarına dair 24 Nisan'da yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmamış, bunun yerine Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesine yer vermişti.

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