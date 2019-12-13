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  • 13.12.2019 12:17
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 12:35

Son dakika: 'da patlama: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre 'nın Blankenburg şehrinde bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'da patlama: Çok sayıda yaralı var

'nın Blankenburg kentindeki bir binada patlama meydana geldi.

5 katlı binada henüz sebebi bilinmeyen patlama nedeniyle en az 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polis, binada ölenlerin olabileceğini kaydetti.

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