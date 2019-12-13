Almanya'nın Blankenburg kentindeki bir binada patlama meydana geldi.
5 katlı binada henüz sebebi bilinmeyen patlama nedeniyle en az 25 kişinin yaralandığı belirtildi.
Polis, binada ölenlerin olabileceğini kaydetti.
Almanya'nın Blankenburg kentindeki bir binada patlama meydana geldi.
5 katlı binada henüz sebebi bilinmeyen patlama nedeniyle en az 25 kişinin yaralandığı belirtildi.
Polis, binada ölenlerin olabileceğini kaydetti.
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