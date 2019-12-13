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Bosna’daki katliamı çizdi depresyona girdi! aldırış etmedi Nobel'i aldı

İskoç ressam , Bosna’daki katliama tanıklık etti. Dehşeti çizdi. Gördükleri yüzünden depresyona girdi. Ama Nobel’i alan ise bunlara aldırış etmedi...

Peter fark!
İskoçya'nın ünlü ressamlarından , 90'lı yılların başlarında Bosna'ya gitti. Yerde yatan cesetler, yağma edilmiş, içinde insanlar varken yakılmış evler, ateşe verilmiş araçlara tanıklık etti. Gördüklerini "" adıyla çizdi. Ancak bu dehşet onu bunalıma sürükledi. Uyuşturucu ve içki ile mücadele etti. Eşinden ayrıldı, tedavi görüp daha yeni yeni kendine geldi. Ama Avustralyalı Yazar , bunların hiç birini sorun etmedi. Nobel Edebiyat Ödülü'nü büyük bir sevinçle kabul etti! Tüm dünyanın tepkisini çekti. Ödül töreni öncesi bile gazetecilere sert tavır gösterdi. "Soykırımı" soran gazeteciye, "Bu sorun b...'tan" dedi.



İskoç ressam Peter Howson, "Srebrenitsa Katliamı" ve "Hırvat ve Müslüman" adlı tabloları çizdi.




HANİ MİADI DOLMUŞTU
Peter Handke'nin 2014'te Nobel için, "Miadı dolmuş bir etkinlik" dediği ortaya çıktı.

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