İskoçya'nın ünlü ressamlarından Peter Howson, 90'lı yılların başlarında Bosna'ya gitti. Yerde yatan cesetler, yağma edilmiş, içinde insanlar varken yakılmış evler, ateşe verilmiş araçlara tanıklık etti. Gördüklerini "Srebrenitsa Katliamı" adıyla çizdi. Ancak bu dehşet onu bunalıma sürükledi. Uyuşturucu ve içki ile mücadele etti. Eşinden ayrıldı, tedavi görüp daha yeni yeni kendine geldi. Ama Avustralyalı Yazar Peter Handke, bunların hiç birini sorun etmedi. Nobel Edebiyat Ödülü'nü büyük bir sevinçle kabul etti! Tüm dünyanın tepkisini çekti. Ödül töreni öncesi bile gazetecilere sert tavır gösterdi. "Soykırımı" soran gazeteciye, "Bu sorun b...'tan" dedi.
İskoç ressam Peter Howson, "Srebrenitsa Katliamı" ve "Hırvat ve Müslüman" adlı tabloları çizdi.
HANİ MİADI DOLMUŞTU
Peter Handke'nin 2014'te Nobel için, "Miadı dolmuş bir etkinlik" dediği ortaya çıktı.
İskoç ressam Peter Howson, "Srebrenitsa Katliamı" ve "Hırvat ve Müslüman" adlı tabloları çizdi.
HANİ MİADI DOLMUŞTU
Peter Handke'nin 2014'te Nobel için, "Miadı dolmuş bir etkinlik" dediği ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.