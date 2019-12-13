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  • 13.12.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 11:52

'de seçimin galibi Johnson için tarih verdi

'deki erken genel seçimde adına 1987'den bu yana en büyük zaferi kazanan Başbakan , bu sonuçla sonunda AB'den ayrılabileceklerini, ikinci bir 'AB'den ayrılıp ayrılmama' referandumu tehdidinin de bertaraf edildiğini söyledi. Johnson 31 Ocak'ta 'eğer'i ve 'ama'sı olmaksızın 'in hayata geçeceğini açıkladı.

Brexit için tarih verdi

'deki erken genel seçimden zaferle çıkan Başbakan , üç yıldan uzun süredir üzerinden yaşanan siyasi karmaşayı eleştirdi ve "Halk Muhafazakar Parti hükümetine güçlü bir yetki verdi, Brexit'i gerçekleştireceğiz. Bu saçmalığa bir son vereceğim ve 31 Ocak itibariyle Brexit'i halledeceğiz, 'ama' yok, 'eğer' yok, 'belki' yok" dedi.

İngiltere halkının sandıkta 'inkar edilemez ve tartışılmaz' bir karar verdiğini savunan Johnson, böylece ikinci bir Brexit referandumu tehdidini de bertaraf ettiklerini söyledi.

Halkın, partisinie verdiği desteği 'çantada keklik' gibi görmeyeceklerini de belirten Johnson, "Haydi Brexit'i halledelim ama önce kahvaltı yapalım" ifadelerini kullandı.

Seçimde, Başbakan Johnson liderliğindeki , oyların yüzde 43'ten fazlasını alarak Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağladı. Oy oranı yüzde 32'de kalan 'nin lideri Jeremy Corbyn ise bir sonraki seçimde partisinin başında olmayacağını açıkladı.

Bu sonuçlara göre partilerin tahmini milletvekili sayıları şöyle oldu: Muhazafakar Parti 364, İşçi Partisi: 203, İskoç Ulusal Partisi 49, Liberal Demokrat Parti 11, Plaid Cymru 4, Yeşil Parti 1, diğer partiler 18.

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