ABD Başkanı Trump önceki gün Amerikalı Yahudiler'e "Acımasız iş bitiricilersiniz, hiç de hoş insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız, başka seçeneğiniz yok" dedi. Amerikan Yahudi Komitesi, bu sözleri eleştirdi: Üslubunu değiştir.
- Dünya
- 13.12.2019
- Gazete
Hoş insanlar değilsiniz
ABD Başkanı Trump önceki gün Amerikalı Yahudiler'e "Acımasız iş bitiricilersiniz, hiç de hoş insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız, başka seçeneğiniz yok" dedi. Amerikan Yahudi Komitesi, bu sözleri eleştirdi: Üslubunu değiştir.
- Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin ölüm nedeni kesinleşti! Yok yok...
- Morales Arjantin'e iltica etti
- Suudi Arabistan'ın yeni işbirlikçisi YPG! Türkiye karşıtı eğitiyorlar!
- ABD Senatosu'ndan skandal karar! Son sözü Trump söyleyecek
- Seçim hezimetinin ardından istifa edeceğini açıkladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.