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Hoş insanlar değilsiniz

ABD Başkanı Trump önceki gün Amerikalı Yahudiler'e "Acımasız iş bitiricilersiniz, hiç de hoş insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız, başka seçeneğiniz yok" dedi. Amerikan Yahudi Komitesi, bu sözleri eleştirdi: Üslubunu değiştir.

Hoş insanlar değilsiniz
ABD Başkanı Trump önceki gün Amerikalı Yahudiler'e "Acımasız iş bitiricilersiniz, hiç de hoş insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız, başka seçeneğiniz yok" dedi. Amerikan Yahudi Komitesi, bu sözleri eleştirdi: Üslubunu değiştir.

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