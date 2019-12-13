Hoş insanlar değilsiniz ABD Başkanı Trump önceki gün Amerikalı Yahudiler'e "Acımasız iş bitiricilersiniz, hiç de hoş insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız, başka seçeneğiniz yok" dedi. Amerikan Yahudi Komitesi, bu sözleri eleştirdi: Üslubunu değiştir.

ABD Başkanı Trump önceki gün Amerikalı Yahudiler'e "Acımasız iş bitiricilersiniz, hiç de hoş insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız, başka seçeneğiniz yok" dedi. Amerikan Yahudi Komitesi, bu sözleri eleştirdi: Üslubunu değiştir. TÜM MANŞETLER