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  • 13.12.2019 07:46
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 07:52

'nin tarihi hamlesi panikletti! 3 ülke harekete geçti

ile arasında deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından , ve Kıbrıs Rum yönetimi, 'de askeri tatbikat başlattı.

Türkiye'nin hamlesi panikletti! 3 ülke harekete geçti

açıklarında yapılan tatbikata , ve Rum Kesimi'nden savaş gemileri katıldı. Gemilere savaş helikopterleri de eşlik etti. Rum tarafından basına dağıtılan fotoğraflarda Fransız ve İtalyan gemilerin fotoğraflarına geniş yer verildi. Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikatta, ekiplerin operasyonel kapasitelerini iyileştirmeyi amaçlayan manevralar gerçekleştirdi. İletişim ve anlayış düzeyi arttırdı. İşbirliği ruhu teşvik edildi" denildi.

TÜRKİYE'YE MESAJ VERİLDİ
Rum medyası, tatbikatla yayınladıkları haberlerde, Rumların egemenlik haklarına yönelik adımlara karşı kararlılık mesajı verildiğini yazdı. Medyada çıkan bir haberde, "Tatbikatla, Akdeniz'de ve Orta Doğu bölgesinde istikrar ve güvenlik iklimini korumak amaçlı bir mesaj gönderildi" ifadelerine yer verildi.

İtalyan Gazetesi La Repubblica'ya konuşan İtalyan yetkilisi tatbikat öncesinde, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" demişti.

Üçlü tatbikatın son aşamasının yarın da devam edeceği bildirildi.

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